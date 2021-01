La gente rischia di morire…, per mancanza di posti letto Covid e Musumeci e Razza ancora studiano le carte: “Subito zona rossa in tutta la Sicilia” [Video]

La gente rischia di morire…, per mancanza di posti letto Covid e Musumeci e Razza ancora studiano le carte: “Subito zona rossa in tutta la Sicilia”! Ha scritto questo, stamane su Facebook, il sindaco peloritano Cateno De Luca.

De Luca, ha sottolineato: “La responsabilità dell’esplosione pandemica di Messina è di Musumeci e di Razza che da mesi hanno lasciato alla guida dell’ASP di Messina un incompetente come Paolo La Paglia. Non provateci con me a mettermi il bavaglio perché non sono abituato a soccombere in silenzio”!