La I Commissione Viabilità e Lavori Pubblici (di Messina), presieduta dal consigliere comunale Libero Gioveni, ha affrontato stamani alla presenza del Presidente di Amam Salvo Puccio la questione del servizio di lettura dei contatori e della vertenza dei 12 ex letturisti

La I Commissione Viabilità e Lavori Pubblici, presieduta dal consigliere comunale Libero Gioveni, ha affrontato stamani alla presenza del Presidente di Amam Salvo Puccio la questione del servizio di lettura dei contatori e della vertenza dei 12 ex letturisti, unitamente a problematiche fognarie irrisolte in via Del Carmine a Contesse.

“Il Presidente Puccio – evidenzia Gioveni – ha assicurato che nella giornata di oggi Amam consegnerà alla ditta aggiudicataria l’appalto biennale del servizio dall’importo di circa 150.000 euro con la garanzia della clausola di salvaguardia per gli ex letturisti, impegnandosi in ogni caso a valutare la concreta possibilità di internalizzare il servizio. La Commissione inoltre – prosegue il Presidente – pur avendo inserito all’ordine del giorno della seduta odierna anche la nuova delibera sulle isole pedonali, non ha potuto discuterla nel merito perché mancante del parere del Ragioniere Generale e perché il Dipartimento competente ha fatto sapere per le vie brevi che dovrà apporre ulteriori modifiche. Si tratta dell’ennesimo episodio spiacevole – conclude Gioveni – che riguarda una vicenda sempre più grottesca per la quale certamente la Commissione non ha responsabilità perché sin dall’inizio ha sempre adempiuto ai propri compiti d’istituto”.