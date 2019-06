La Lega di Barcellona Pozzo di Gotto, ricorda il disastro ferroviario che colpì 50 anni fa la cittadina del Longano

Il coordinatore della Lega Barcellona Santi Lepro, vuole ricordare il dramma ferroviario che colpì 50 anni fa Barcellona Pozzo di Gotto e i residenti di S. Antonio.

Scrive Lepro: “questa tragedia la scoprii per caso e precisamente la sera del 13 giugno 2019 alla festa di Sant’Antonino per onorare il Santo tra i più venerati nella città del Longano. Chiacchierando con gli anziani del posto che mi raccontarono le loro storie, fui colpito anzi direi -investito- da una tragedia avvenuta tanti anni fa, precisamente, il 15 giugno 1969. Come riportato anche in alcune notizie del web. Quella maledetta notte, nella galleria ferroviaria S. Antonio della linea a binario unico, nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, si scontrarono due treni, un passeggeri proveniente da Palermo, con trenta viaggiatori, e un merci proveniente da Messina. Nello scontro morirono otto persone e molte altre rimasero ferite”.

Questi i nomi delle persone decedute in quel tragico incidente causato da un errore umano: “Biagio Bonifacio, Francesco Cardile, Filadelfio De Leo, Francesco Di Salvo, Claudio Fisauli, Pasquale Pugliatti, Salvatore Santamaria, Antonino Saglimbeni. A distanza di anni la tragica vicenda fu dimenticata da tutti, io come coordinatore del gruppo Lega vorrei onorare la memoria dei tragico fatto avvenuto nel 69’”.