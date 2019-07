Questa la dichiarazione congiunta dei coordinatori cittadini di Messina e Barcellona P.G., Dino Bramanti e Santi Lepro: “la Lega in Provincia di Messina è pronta a confrontarsi elettoralmente per le amministrative del 2020”.

Aggiungono i coordinatori: “nello specifico, a Barcellona e Milazzo valuteremo possibili alleanze per riportare finalmente le due città ad avere una Amministrazione efficace ed efficiente per il bene dei cittadini sui quali negli ultimi anni gravano gli effetti di bilanci comunali dissestati. Dichiarazioni che arrivano dopo l’incontro dei due esponenti vicini al senatore Stefano Candiani (commissario della Lega in Sicilia) alla vigilia della visita del ministro dell’interno Matteo Salvini in Sicilia programmata il 9 Luglio per festeggiare la chiusura del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo”.

Continuano i due esponenti: “-la Lega ha idee chiare del da fare e con chi farle-, dichiarazioni che fanno eco a quelle del commissario Stefano Candiani che ribadisce “La Lega NON è interessata alle poltrone ma a programmi politici credibili, che rispondano alle esigenze del territorio, non ci servono politici opportunisti…”.