La Lega messinese, è andata in soccorso dei terremotati della zona di Catania

Dopo il rientro da Catania dall’incontro con il ministro Matteo Salvini e dai luoghi del terremoto, Luciana Verdiglione (presidente dell’Associazione Italia è militante della Lega di Messina da sempre) e Santi Lepro coordinatore del Circolo della Lega di Barcellona Pozzo di Gotto, dichiarano che: “il sopralluogo effettuato sui luoghi del sisma ha fornito il quadro della situazione generale… la popolazione locale è allarmata”.

Dichiara Luciana Verdiglione: “abbiamo acclamato molto le parole del ministro dell’Interno, che non lascerà soli gli sfollati e tutti coloro che hanno subito danni nelle abitazioni. Santi Lepro ha raccolto la testimonianza del signor Giuseppe, uomo afflitto e triste per quello che è accaduto. Girando per Santa Venerina, la signora Pina con la caduta dell’Angelo della Chiesa madre ne raccoglie un brutto presagio, temendo il peggio. Nel giro tra Pennisi e altri luoghi abbiamo raccolto i numeri di telefono di molti cittadini perché la nostra intenzione è mantenere il contatto umano, facendo sentire il nostro supporto, collaborando in sinergia con la Lega catanese, tanto attiva nel dare sostegno alle popolazioni colpite dall’evento. Con la promessa che ritorneremo prima di Capodanno cercando di trasmettergli un filo di speranza che li porterà al nuovo anno verso condizioni migliori di oggi. Una scossa tellurica, ti dà tutto il tempo di pensare, ma non quello sufficiente di agire. Noi adesso dobbiamo agire per loro”.