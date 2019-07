La Lega – Salvini Premier sezione di Barcellona domani, giovedì 1 agosto 2019, dalle ore 20, organizza un gazebo in piazza delle Ancore a Calderà, nella Città del Longano.

Afferma il responsabile Lega Barcellona Santi Lepro: “per l’occasione sarà possibile firmare per la raccolta firme per chiedere l’apertura di commissioni d’inchiesta e squarciare l’omertà politico mafiosa che ha coperto i gravi fatti di Bibbiano”.

Continua e conclude Lepro: “domani sera, sarà anche l’occasione per ascoltare, discutere e raccogliere suggerimenti per migliorare il nostro paese anche in vista delle prossime amministrative”.