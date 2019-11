“La mensa scolastica della scuola San Francesco di Paola non ha alcun problema con il cibo o con le materie prime”. A scriverlo e’ stato su Facebook, il consigliere comunale di LiberaMe Alessandro Russo.

Ecco come prosegue Russo: “i NAS hanno riscontrato solo delle mancanze strutturali della cucina, che potranno essere risolti in breve tempo, come mi ha confermato il dirigente comunale al ramo, da me contattato non appena saputa la notizia da alcuni genitori allarmati”

Conclude l’esponente del Consiglio Comunale peloritano: “assicuro impegno e vigilanza serrata la prossima settimana affinché un misero -pezzo di carta- non impedisca la chiusura di un servizio così importante come la mensa in quella scuola. Incredibile solo pensare che vengano richiesti documenti che non sarebbero neppure previsti dai bandi di gara…”!