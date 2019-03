La nota del consigliere della VI^ Circoscrizione di Messina, Mario Biancuzzo

Il consigliere della sesta circoscrizione Mario Biancuzzo in una lettera al sindaco di Messina Cateno De Luca e all’assessore all’ambiente Salvatore Cordaro scrive dell’erosione della costa, nella riviera nord, Timpazzi – Ponte Gallo del Comune di Messina.

“Faccio presente – scrive Biancuzzo . che le forti mareggiate, ancora in corso, spinte da un forte vento di libeccio e tramontana continuano a provocare ulteriori danni in tutta la costa segnata in oggetto. L’intera popolazione ormai deve convivere con la forza possente dei marosi e con il grande rischio idrogeologico delle coste adiacenti alle opere pubbliche e abitazioni private. L’intera costa rispetto all’anno 2000 presenta un evidente assottigliamento delle scogliere poste parallelamente alla linea di costa”.

“Si può notare l’assenza di manutenzione della scogliera esistente che risulta ormai discontinua e non più funzionante e l’arretramento della battigia”.

Premesso ciò chiedo che vengano eseguiti interventi a protezione della costa e dell’abitato nei seguenti tratti:

Mezzana – Tono importo 3milioni e 410mila;

Casabiaca – Tono importo 3milioni e 649mila;

Acqualadrone protezione abitato 350mila;

Caporasocolmo San Saba 3milioni e 336 mila;

Giudeo – Rodia 6milioni e 500mila.

“Inoltre il dirigente dipartimento urbanizzazioni primarie e secondarie del Comune di Messina ha richiesto con nota 2156 l’erogazione di un finanziamento per il progetto per l’esecuzione di lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell’abitato di Messina tra Timpazzi e Tono per circa 1milione e 350 mila euro”.