La nota del Movimento Liberi Insieme, sulla commemorazione a Messina, del 27° anniversario della Strage di via D’Amelio: “oggi tanti indegni, cattivi esempi per se stessi e per la cittadinanza, si riempiono la bocca e si riscoprono puritani nel ricordo della strage che coinvolse il giudice Borsellino e la sua scorta. La verità è che Oggi alcuni nani della politica dovrebbero tacere e lasciare spazio solo alle parole dei veri uomini e delle donne dello Stato ed a coloro che quotidianamente rischiano la vita per garantire la libertà ad ognuno di noi”.

“Il nostro pensiero va al retaggio di uomini veri che semplicemente svolgevano il proprio ruolo con onore, lealtà e dedizione e che con il loro sacrificio hanno saputo trasmettere a tutta una nuova generazione di magistrati e uomini delle forze dell’ordine, la giusta determinazione per garantire una giusta risposta contro tutti i fenomeni mafiosi. Noi crediamo nella Giustizia e nei suoi uomini e donne, e non smetteremo mai di ringraziare ogni singola Procura per lo straordinario lavoro che quotidianamente svolge per il bene dei cittadini e del popolo italiano”.