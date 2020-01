La nota del senatore della Lega, Stefano Candiani sulla aggressione avvenuta ai danni dei vigili del Fuoco a Milano in via #Gola, la notte di #Capodanno

La nota del senatore della Lega, Stefano Candiani sulla aggressione avvenuta fra il 31 dicembre e l’1 gennaio nel capoluogo lombardo: “esprimo gratitudine all’equipaggio dei #VigiliDelFuoco per la fermezza con cui hanno portato a termine il soccorso, nonostante fossero accerchiati e in balia dei balordi criminali la notte di #Capodanno in via #Gola a #Milano. A loro il mio ringraziamento per aver mantenuto il senso del dovere in condizioni che nessun soccorritore vorrebbe trovarsi ad affrontare e l’augurio di non ritrovarsi ostaggio di quella pruriginosa e fasulla solidarieta’ del politico ministeriale di turno, che in questo Governo abbonda”.

Candiani, continua e conclude: “se davvero si vuole dare concreta risposta a quanto accaduto, si sgomberi subito la vergogna del Centro sociale ‘Cuore in Gola’, complice di chi si e’ vantato sui social media dell’atto criminale. Il Quartiere va ripulito dai pericolosi sbandati che gravitano per le vie dello stesso. Occorre ripristinare la legalita’ con mano ferma e decisa. La #Lega, ai tempi del primo #decreto #sicurezza, aveva proposto l’inserimento nel provvedimento di un’aggravante per chi ostacola o aggredisce i soccorritori nello svolgimento del proprio compito, ma il solito ‘no’ ad orologeria del Ministero di Bonafede e dei 5 Stelle ne impedi’ la ratifica. Ora Comune, Pd e 5 Stelle scelgano cosa fare…, o continuare a perdere la faccia facendo gli amichetti dei Centri sociali o collocarsi a fianco dei tanti cittadini che chiedono legalita’ e rispetto delle regole”.