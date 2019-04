La nota del sindaco (da poco rieletto) di Rometta Nicola Merlino, sulla marcia della dignità dell’1 maggio

La nota di Nicola Merlino, da poco rieletto al vertice dell’Amministrazione Comunale romettese, sulla manifestazione organizzata per domani dal massimo responsabile di Palazzo dei Leoni: “non ritengo di partecipare, quale sindaco di Rometta, alla marcia organizzata dal sindaco della Città Metropolitana per il primo maggio per il dovuto rispetto formale e sostanziale che ritengo tutti dobbiamo avere per le Istituzioni democratiche che ognuno di noi rappresenta. Al di là degli obiettivi dichiarati, ritengo assolutamente non condivisibili i metodi, ormai sistematicamente posti in essere, scelti per rappresentare le esigenze del territorio nel confronto con altri rappresentanti delle Istituzioni democratiche”.

Continua e Conclude Merlino: “non comprendo, tenuto conto oltretutto che si svolgono le funzioni di sindaco della Città Metropolitana ope legis in quanto sindaco del Comune capoluogo della Citta’ Metropolitana, il significato della consegna della fascia azzurra e percepisco un certo imbarazzo dei nostri concittadini dinanzi alle ormai sistematiche stravaganti iniziative del sindaco della Città Metropolitana di Messina. Sono sicuro che il sig. prefetto capirà i motivi per i quali non troverà fra i sindaci che parteciperanno alla indetta manifestazione anche il sindaco di Rometta, peraltro solo qualche giorno fa riconfermato nella sua carica e tenuto conto delle ormai imminenti elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo”.