La nota dell’assessore del Comune di Messina, Giuseppe Scattareggia sull’esibizione dell’artista neomelodico Gianni Celeste

In riferimento ad articoli stampa di ieri, giovedì 2, relativi ad un’interrogazione presentata dal Consigliere comunale Alessandro Russo in riferimento al prossimo concerto dell’artista neomelodico Gianni Celeste previsto giorno 28 febbraio 2020 nell’Auditorium del PalaCultura Antonello da Messina, tradizione sostenuta già dalla precedente Amministrazione, l’assessore con delega allo Spettacolo Giuseppe Scattareggia precisa quanto segue: “premesso che l’Amministrazione comunale non è direttamente coinvolta nell’evento, visto che il rapporto è tra la società organizzatrice rappresentata dal sig. Paolo Scalici e il Dipartimento Cultura, con il quale lo stesso ha stipulato un contratto di locazione per lo svolgimento di tale serata e che tale accordo non prevede in alcun modo la distribuzione di panini e bibite all’interno del PalaCultura durante lo svolgimento dell’evento così come previsto dal regolamento comunale citato dallo stesso consigliere Russo”.

Continua e conclude Scattareggia: “pertanto non si comprende la fonte di tale notizia, dalla quale scaturisce un’interrogazione al Sindaco Cateno De Luca e al sottoscritto. In merito a tale argomento si attendono riscontri da parte del Consigliere Russo”.