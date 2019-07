“La politica per la gente si fa tra la gente”, a parlare in tali termini è Franco De Domenico onorevole regionale del PD

A parlare in tali termini è Franco De Domenico onorevole regionale del PD: “venerdì, nella mia qualità di segretario della Commissione Salute dell’Ars, ho voluto constatare di persona le condizioni del presidio ospedaliero di Mistretta. Un ospedale in zona disagiata che da tempo subisce un progressivo depauperamento di risorse, sia umane che tecniche. Con accanto la Fondazione Maugeri, un reparto di eccellenza, gestito da privati in convenzione con l’Asp. Con la nuova rete ospedaliera ci siamo battuti per restituire dignità a questo presidio, prevedendo reparti storicamente presenti quale l’ortopedia e specialità per le quali c’è una forte domanda nel territorio”.

“Ci faremo promotori sia in commissione salute, che presso l’assessorato competente e il direttore generale dell’Asp di Messina, affinché siano attivati tutti i reparti e i servizi nella rete, ma anche quei servizi necessari (per esempio un servizio anche ambulatoriale di ostetricia e ginecologia per assistere tutte le donne senza costringerle a travagliati trasferimenti), perché la salute è un diritto di tutti senza discriminazioni territoriali, né reddituali”.

“Come è nostro costume agiremo con determinazione, competenza e perseveranza, forti delle informazioni acquisite sul campo, ascoltando tutti gli operatori, dai medici agli ausiliari, dai dirigenti a sindacalisti e agli utenti. Senza sbraitare e senza clamore, perché preferiamo la politica del fare a quella delle chiacchiere e dei proclami che servono solo a chi le fa e non alle comunità che siamo chiamati a servire e non a servircene”.