La propone, il consigliere comunale del Gruppo Misto di Messina, Salvatore Sorbello: “esenzione, o pass speciale, per i commercianti che lavorano in zone coi parcheggi nelle strisce blu”.

“Il sottoscritto Consigliere Comunale Salvatore Sorbello, auspica che il Sindaco ed il Cda di Atm vogliano mettere in campo tutte le strategie utili al fine di poter prevedere per i lavoratori dipendenti degli esercizi commerciali un pass speciale da apporre nei parcheggi ztl od un abbonamento speciale per il trasporto pubblico, se non l’esenzione totale. Appare incomprensibile come, ad oggi, nessuno abbia mai pensato a dare risposte alla qualità della vita di quelle categorie svantaggiate che, in alcuni casi, pur di non perdere l’occupazione in tempi duri come quelli che si stanno vivendo negli ultimi anni, sono costretti a continuare a lavorare a condizioni svantaggiose e devono pagare anche il parcheggio. Sono certo che il Sindaco e l’azienda vorranno intervenire per porre fine a questa piaga sociale ormai insostenibile che con il nuovo e fisiologico aumento delle tariffe costringerà molti ad abbandonare il lavoro. Se vogliamo creare le migliori condizioni di lavoro in città, questa è una di quelle”.