La riflessione odierna, della cittadina messinese Angela Rizzo… l’opinione a seguito dell’abbandono dall’Amministrazione del primo cittadino peloritano Cateno De Luca… da parte di due assessori: “dopo le dimissioni di Scattareggia (amareggiato) e Trimarchi (per motivi di famiglia – cunnutu a cu ci cridi-) la cittadinanza tutta è in attesa delle dimissioni dei seguenti assessori… Calafiore; Previti; Musolino; Mondello; Minutoli, visto che al pari degli ex colleghi di Giunta hanno mortificato la città di Messina e le deleghe che dovevano rappresentare. Avete calpestato e umiliato una città intera. Fuori dalla casa del Popolo”.