La risposta del presidente della V^ Circoscrizione di Messina, Ivan Cutè al sindaco Cateno De Luca

La mia risposta al Sindaco De Luca

Caro Sindaco, la ringrazio di cuore per il suo consiglio ma a comprare i decespugliatori ci avevo già pensato da tempo: se non avessi fatto così, chissà quanti altri mesi (dopo i dieci che son passati finora…) avrebbero dovuto aspettare i cittadini della V Circoscrizione a vedere ripulite aiuole, strade e marciapiedi…N.B.: Aspetto ancora risposta alla richiesta di autorizzazione per poter effettuare le scerbature autonomamente (prot. 201225 del 28.06.2019).P.s.: Coi pochissimi soldini rimasti del mio "stipendiuccio", la invito a fare un week end con me al prossimo "viaggio" utile!

Pubblicato da Ivan Cutè – Presidente V Municipalità su Mercoledì 10 luglio 2019