"PER IL RESTO SARANNO I MESSINESI A STABILIRE A CHI AFFIDARE LA GUIDA DELLA CITTA' DA MAGGIO 2020 IN POI"

La risposta del sindaco di Messina Cateno De Luca, ad un esponente di LiberaMe: “non sarò io a rendere personaggio il consigliere comunale Alessandro Russo”.

Ecco, come continua De Luca: “consiglio di leggere -un personaggino in cerca di autore-“.

Rispondo solo così al buon Russo: “mamma ciccio mi tocca! Ciccio toccami chi Mamma non c’è. Per il resto saranno i messinesi a stabilire a chi affidare la guida della città da maggio 2020 in poi”.

PS: “entro fine luglio attendo Alessandro Russo ed i suoi eventuali sodali per confrontarci sulla relazione dell’attività svolta nel primo anno di Amministrazione Comunale”!