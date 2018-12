"NON CI SIAMO ANDATI PER PROTESTA E CONTINUEREMO A NON ANDARCI, FINO A QUANDO NON SARANNO ABBASSATI I TONI DELLA DIALETTICA POLITICA"

Ecco la risposta del sindaco di Messina Cateno De Luca, agli attacchi ricevuti in Consiglio comunale per la sua assenza venerdì ed oggi dall’Aula Consiliare di Palazzo Zanca: “comprendo che ogni tanto qualcuno ha la necessità di ricordare al mondo che esiste ma non intendo replicare a coloro che cercano visibilità attaccando l’Amministrazione comunale senza alcun motivo. Oltre 15 giorni fa avevamo inviato a tutti i consiglieri comunali la nota per avere la rinuncia ai termini di legge per l’approvazione del bilancio consuntivo e consolidato 2017”.

“Tali rinunce dei consiglieri comunali sono arrivate solo tre giorni fa. Tutto si poteva gestire meglio e prima ma si è preferita la strada delle sterili polemiche mettendo a rischio un centinaio di famiglie ancora precarie che attendono la stabilizzazione”.

“Non siamo andanti in Consiglio comunale per protesta e non ci andremo fino a quando non saranno abbassati i toni della dialettica politica”.

“L’approvazione del Bilancio consuntivo e del consolidato sono atti dovuti che non riguardano la mia Amministrazione comunale e non accetto che anche questi atti si debbano trasformare in guerre di religione. A ciascuno il suo nel rispetto dei ruoli”!