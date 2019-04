La risposta del sindaco di Messina, Cateno De Luca, al sottosegretario al MEF del M5S: “questo si sta pisciando addosso! Dategli un pannolino a 5 stelle e consigliategli di venire a Rodì Milici il primo maggio alle ore 19:00 a confrontarsi con me”!

Ed ancora, andando a concludere: “per non farlo affaticare troppo sto andando a casa sua e l’onorevole Tommaso Calderone farà da moderatore mentre il sindaco Eugenio Aliberti farà da garante. Parleremo anche delle leggi di stabilità e di come falliscono le finanziarie non solo quelle dello Stato ma anche quelle a Cinque Stelle. Alessio detto Villarosa ti aspettiamo non fare il coniglio”!