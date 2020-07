La risposta del Sindaco di Messina Cateno De Luca, dopo aver appreso dell’annullamento della sua Ordinanza sull’hotspot di Bisconte, messo in atto dalla Prefetta Maria Carmela Librizzi [Video]

“Annullata la mia ordinanza per la chiusura hotspot di Messina? Nessun problema”! E’ questa la risposta odierna, del primo cittadino peloritano, Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto: “la Prefetta Librizzi me lo ha preannunciato con una telefonata concordando un incontro per domani alle ore 11:00 in prefettura. Non entro nel merito dell’annullamento perché non c’entrano nulla le competenze del Sindaco ne’ io sto a sindacare gli appalti ed i servizi che sono stati espletati per l’hotspot di Bisconte, pretendo soltanto che questa struttura venga chiusa immediatamente perche abusiva e crea problemi di ordine pubblico e sanitario. A buon intenditor poche parole”!