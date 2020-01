La sceneggiata sul Cambio di Passo al Consiglio Comunale di Messina, si è conclusa ieri sera alle 23.03 con il terzo atto. Il primo attore Cateno De Luca (non di rado sopra le righe con urli e strepiti per i quali il presidente dell’Assise l’ingegnere Claudio Cardile mai si è sentito in dovere di fare intervenire i vigili Urbani per farlo espellere dall’Aula), ha ottenuto 16 voti in favore all’Atto da lui proposto.

Su 27 presenti, non si poneva nemmeno il problema sul 17° consenso visto che la soglia per fare esitare positivamente il documento era più bassa… già con 14 favorevoli sarebbe passata. Ma De Luca ha uscito dal suo cilindro, il numero disgraziato, per gettare fumo negli occhi di chi dal 1° gennaio si è appassionato a questa vicenda tragicomica che alla fine ha disvelato all’opinione pubblica alcuni componenti di Gruppi politici traditori degli elettori.