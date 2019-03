La senatrice del M5S, Barbara Floridia, apprezza il sottosegretario Alessio Villarosa

La senatrice pentastellata, Barbara Floridia, apprezza un suo collega e scrive: “orgoglio a 5 Stelle”.

Ed ancora: “Alessio Villarosa ha sempre dato prova di grande serietà e impegno. Sono onorata che sia sottosegretario al MEF e sono felice di provenire dallo stesso territorio! Un sottosegretario che si spende senza sosta, lavorando a testa bassa e cuore in alto”.

Ecco cosa dichiara sulle ex Province: “sto seguendo in prima persona, fin dal suo nascere, tutto l’iter che ha portato alla firma dell’accordo Stato-Regione Siciliana nel dicembre 2018”.

“Finalmente, come promesso, restituiremo dignità alla Sicilia e garantiremo ai siciliani i diritti persi con i precedenti governi. Da più parti, si sono prospettate ipotesi di soluzione dimostratesi di dubbia praticabilità. Ho preso un impegno ben preciso davanti ai cittadini a cui non intendo assolutamente venir meno e lavorerò per questo fino a che non si realizzerà. Rappresento una forza politica che, a differenza delle precedenti, è al fianco di tutti i cittadini siciliani e vicina alle problematiche della mia regione. Comprendo, perfettamente, le perplessità avanzate dal governo regionale ma posso garantire che le affronteremo e le supereremo lavorando insieme”.

“Siamo certi che riuscirai dove altri hanno fallito. Come del resto è stato con i rimborsi ai truffati delle banche. Barra dritta”!