“La settimana prossima alle elezioni credo che la scelta giusta sia quella di votare per il PD e per Vincenzo De Luca Presidente”. Lo ha scritto oggi su Facebook, la senatrice napoletana e piddina, Valeria Valente

Cosi’ ha proseguito la Valente: “con l’emergenza Covid abbiamo potuto toccare con mano cosa vuol dire poter contare su amministratori seri e competenti. Con il Partito Democratico la Campania è in mani sicure, e lo dicono i risultati di questi cinque anni, oltre alla gestione dell’emergenza. Il centro destra ci aveva lasciati con una sanità commissariata e fanalino di coda per qualità dei servizi, con un sistema di trasporti allo sbando e mai rinnovato, con una gestione dei rifiuti non degna della nostra Regione”.

“In cinque anni con il Partito Democratico siamo usciti dal commissariamento, abbiamo costruito un sistema sanitario che ha dimostrato alla prova dei fatti di funzionare, abbiamo rinnovato treni e autobus e completato la metropolitana di Napoli, e abbiamo iniziato a costruire un sistema di smaltimento dei rifiuti fra i più avanzati d’Europa. In un’elezione così importante – chi vince amministrerà i fondi del Recovery Fund per lo sviluppo della Regione – non si possono avere dubbi. Con il voto al PD il futuro della Campania è in buone mani”.