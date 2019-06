”E' COMPLICATA PER LA PRESENZA DI UNA CARREGGIATA RIDOTTA“

A parlare in una nota il consigliere della V^ Circoscrizione di Messina, Gabriele Rossellini (M5S): ”la situazione in via San Jachiddu è complicata“.

Prosegue così Rossellini: “la Carreggiata è ridotta al minimo, con 2 corsie di marcia, è di solo 2,78 m., mentre il codice della strada prevede una larghezza tra 3,75 e 2,75 m. Inoltre , in via San Jachiddu passa il Bus Atm largo 2,35 m. E NON sottovalutiamo il rischio incendio”.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.