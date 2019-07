La soddisfazione del sindaco di Messina, Cateno De Luca, per l’avvenuta approvazione di un importante documento oggi in consiglio comunale

La soddisfazione del sindaco di Messina, Cateno De Luca: “approvato il rendiconto di gestione 2018”!

De Luca prosegue così: “ringrazio il consiglio comunale per questo ulteriore voto di responsabilità… su 18 consiglieri presenti, 10 favorevoli, 6 contrari, 2 astenuti. Negli ultimi cinque anni i rendiconti del comune sono stati approvati con i seguenti ritardi…, giunta comunale media ritardo 200 giorni; consiglio comunale media ritardo 215 giorni. Noi abbiamo approvato in giunta, il rendiconto con soli 80 giorni di ritardo ed il consiglio comunale con soli 90 giorni di ritardo”.

“Con questo voto Sono state respinte al mittente di qualche Signorino, le illazioni e farneticazioni tipiche di un personaggio che non ha il pudore di tacere considerato che per ben cinque anni ha riscaldato la sedia di assessore e vicesindaco senza contribuire a risolvere i problemi strutturali del Comune e delle partecipate. Oltre 3 milioni di euro sono stati bruciati per interessi passivi (anticipazione di tesoreria) dal 2013 al 2017, a causa dei ritardi accumulati per l’approvazione dei bilanci che ha causato lo slittamento dei trasferimenti dello Stato. Ma di questo e ben altro ne parleremo nella Relazione del primo anno di attività in corso di completamento”.

“COMPLIMENTI A TUTTI NOI”!