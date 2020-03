“La soluzione piu’ semplice, e’ spesso la migliore”

Scrive in tal modo in una sua nota odierna, la consigliera della Quinta Circoscrizione di Messina, Lorena Fulco: “allo svincolo Giostra doveva e poteva essere costruita una semplice rotatoria, invece gli automobilisti che provengono da tutte le direzioni si ritrovano imbottigliati e confusi in inutili New Jersey di cemento e plastica che restringono di molto le corsie di marcia”.

“Questa mattina, ad esempio, un automobilista confusosi si è introdotto in una corsia in senso opposto, e fortuna ha voluto non ci fossero altre auto a transitare. L’unica cosa certa è che due anni (se va bene) in queste condizioni, non sono sostenibili! Il Cas prenda seri provvedimenti per la sicurezza e l’incolumità di tutti”!