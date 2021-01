La spiegazione del sindaco di Messina Cateno De Luca, su cio’ che accadra’ da sabato in relazione alle disposizioni sul Covid-19… data in una diretta su Facebook iniziata alle 18.13 e conclusasi alle 18.27 [Video]

DOMANI A MEZZANOTTE, SCADRÀ LA SUA ORDINANZA (CHE NON SARÀ PROROGATA) N° 18 DEL 17 GENNAIO 2021 ED ENTRERÀ IN VIGORE QUELLA GIÀ VIGENTE PER TUTTA LA SICILIA (EMANATA NELLE SETTIMANE SCORSE DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE NELLO MUSUMECI)... CHE PRODURRÀ I SUOI EFFETTI FINO A DOMENICA 31