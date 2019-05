A scriverlo in questa nota, sono i componenti dello staff del neo sindaco (della cittadina nebroidea), Pippo Laccoto: “la squadra di #BroloRiparte incontra i cittadini domenica 5 maggio alle 18 al Palatenda di Brolo. Sarà un momento per festeggiare la vittoria elettorale ma anche per raccontarvi le prime azioni intraprese dalla nuova Amministrazione per far #ripartire il nostro paese. Non mancate”!