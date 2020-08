La testimonianza dell’onorevole leccese del Gruppo Misto di Montecitorio, Veronica Giannone: “circa 20 anni fa, appena terminate le superiori, decisi di iscrivermi ad un corso annuale di formazione per lavorare in ambito sociale, all’interno di centri di prima accoglienza e case famiglia”.

La Giannone prosegue: “all’epoca era necessario avere dei titoli specifici e autorizzazioni per aprire una casa famiglia, e tra le materie di studio vi era la psicologia, la pedagogia e la comunicazione, anche quella non verbale. Lo ricordo come fosse ieri, così come ricordo lo stage formativo all’interno del centro d’accoglienza minorile -Don ‘Milani- in provincia di Lecce. Erano gli anni degli sbarchi nel Salento della popolazione Albanese”!

“L’unico intento per chi come me partecipava a questi corsi di studio e formazione, era AIUTARE chi si trovava in difficoltà. Del business che oggi gira intorno a tutte queste strutture, neanche ci si pensava. Leggere oggi che aprire una casa famiglia sia visto come una fonte di guadagno mi fa ribrezzo! Niente più No Profit, nessuna sensibilità e attenzione verso gli altri in difficoltà, interessa solo sapere quanto fa guadagnare al mese un bambino allontanato dalla propria famiglia, o orfano, o maltrattato o abusato, un anziano, un disabile, un immigrato…”.

“Abbiamo il dovere di cambiare il sistema! Sto lavorando ad una proposta di legge che, tra le altre cose, obbligherà tutte queste strutture a rendicontare mensilmente le spese effettuate per i bambini, o anziani, o disabili, o immigrati. Nessun importo giornaliero forfettario, tutto dovrà essere documentato e accertato”!

“Basta guadagni sulla pelle dei bambini! Basta guadagni sulla pelle delle persone in difficoltà! È un dovere morale che dovrebbe essere supportato da tutti”!

https://www.soldioggi.it/come-aprire-casa-famiglia-17627.html