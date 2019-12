La verità è una sola: “ha una bassissima stima dei messinesi e dei consiglieri Comunali, tanto da prendere in giro tutti, aizzando i cittadini contro i loro rappresentati in aula che, spaventati, credono a tutto e votano secondo il suo volere”. A dire questo, è il portaVoce dei 5 Stelle al Comune di Messina, Andrea Argento, in riferimento alle azioni poste in essere dal sindaco Cateno De Luca.

Argento…, prosegue così: “ci sarebbe un modo di dire per spiegarvi cosa fa sulla vostra testa, ma non voglio essere volgare. Non c’era nessun rischio di blocco del trasporto pubblico, aveva previsto tutto già il 24/12. Mi raccomando, continuate a sostenerlo senza capire cosa significa tutto ciò. Un giorno vi sveglierete e verrete a dirmi che avevo ragione”.