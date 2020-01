La via nuova Panoramica a Messina si rifà il look: “da un paio di giorni sono all’opera sia gli uomini del Dipartimento di pubblica illuminazione, che hanno avviato il cosiddetto relamping con la relativa sostituzione delle vecchie lampade e l’immissione di fari a led, sia il Dipartimento viabilità, che ha provveduto a dar mandato alla ditta appaltatrice il rifacimento della segnaletica orizzontale, compresi gli importantissimi attraversamenti pedonali”. A riferirlo è il consigliere della Quinta Circoscrizione Franco Laimo, che evidenzia un importante lavoro trasversale e di collaborazione fra Quartiere, assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco architetto Salvatore Mondello, assessore alle manutenzioni Massimiliano Minutoli ed i relativi Dipartimenti di viabilità e manutenzione strade.

Prosegue Laimo: “stiamo lavorando parecchio nella Quarta Commissione consiliare Ambiente e Territorio (della quale ne è Coordinatore), al fine di garantire soprattutto la sicurezza pubblica. Soltanto attraverso una fattiva collaborazione ciò che viene richiesto mediante i lavori d’aula trova poi il risultato finale. Si può benissimo notare nel tragitto iniziale che porta verso la Panoramica la nuova colorazione effettuata sul manto stradale, che delinea e riprende la precedente segnaletica di direzione da terra, rinvigorita per facilitare e migliorare il flusso automobilistico; maggior visibilità poi con l’introduzione delle nuove lampade a led (in fase di completamento)”.

“Ancora, sempre lungo la prima parte della strada via nuova Panoramica, si può notare l’importante lavoro di sostituzione della vecchia ringhiera, che è stata precedentemente abbattuta dal peso di un pesante rampicante, con delle nuove strutture balaustrate adeguate per garantire la giusta sicurezza pubblica del marciapiede pedonale. Non bisogna fermarsi, la città gode di tante bellezze ed è necessario puntare alla risoluzione di tanti altri problemi che affliggono l’intera Circoscrizione. La nostra sezione circoscrizionale sta lavorando parecchio affinché la bellezza della nostra cara amata città possa continuare a rifiorire ed a prendere la sua forma perfetta. Il compito di noi consiglieri, ma anche di ogni singolo cittadino, è quello di valorizzare le proprie risorse, tessendo l’arduo compito di rispettare e segnalare ,qualora ce ne fosse bisogno, ogni difficoltà e situazione negativa, per risanare e risollevare al meglio la propria ‘polis’“.

Conclude Laimo: “Messina è una città che merita tanto e partendo dalla coscienza civica, è nostro compito contribuire per il miglioramento sostanziale quale merita la cara amata città”.