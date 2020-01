L’adirazione del sindaco di Messina Cateno De Luca, per un video a suo dire farlocco che gira sui social [Video]

L’adirazione del sindaco di Messina Cateno De Luca, per un video a suo dire farlocco che gira sui social. Si tratta di un filmato, nel quale stamane è stata immortalata la macchina di servizio del primo cittadino peloritano, che è incontrovertibilmente quella che usa, ciò lo si puo’ evincere semplicemente confrontando il frammento con una delle foto pubblicate dall’ex onorevole regionale su Faceook.

Ecco cosa scrive De Luca on line: “gira questo video farlocco sui social”!

“Abbiamo dato mandato alla sezione della giudiziaria della polizia municipale per rintracciare l’autore per la denuncia all’autorità giudiziaria per diffamazione. Verso le ore 12.00 di stamattina abbiamo fatto un sopralluogo per verificare l’operato della ditta che si occupa della potatura degli alberi in prossimità di Villa DANTE bar Correnti. L’autore del video non ha inquadrato la parte opposta per evitare che si vedesse chiaramente che eravamo lì a controllare ed io e l’assessore siamo entrati un attimo dentro perché il proprietario del bar ci ha voluto offrire il caffè”.

“Faccio decine di sopralluoghi al giorno per controllare cosa succedere nel territorio e continuerò a farli per evitare, per quanto possibile, che le cose vadano a rilento”.