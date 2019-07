L’altra ispezione a sorpresa, condotta quest’oggi dal primo cittadino di Messina Cateno De Luca: “sgombero spiagge! Al via la pulizia straordinaria delle spiagge ma bisogna togliere i vari ostacoli…”.

Questa mattina, insieme all’assessore all’Ambiente Dafne Musolino, alla Polizia Municipale Sezione tutela decoro con il commissario Giardina, ispettori Di Chio, Giacomo Visalli e Maria Pia Anastasi, la Capitaneria di Porto e la consigliera Mariagrazia Interdonato della MessinaServizi siamo andati a Torre Faro a verificare la situazione che ci è stata segnalata da numerose persone: “le calette alle spalle di via Primo Palazzo sono invase da barche, cavi tesi, verricelli, e regna un senso generale di abbandono. In queste condizioni non è possibile neppure fare arrivare i mezzi della MessinaServizi per eseguire la pulizia della spiaggia”!

“Intanto abbiamo prelevato un verricello abusivo che costituiva un pericolo e una occupazione abusiva dell’arenile. Abbiamo anche accertato due costruzioni abusive sulle spiaggia per le quali la Polizia Municipale Sezione Tutela del Territorio procederà al sequestro. A seguire l’assessore all’Ambiente insieme alla Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto ed alla consigliera Mariagrazia Interdonato della MessinaServizi, ha verificato la situazione a Sant’Agata in via A. Caporal (nel tratto di arenile dal distributore Q8 fino alla Chiesa di Sant’Agata) dove sono stati censiti i trattori, i carrelli e i verricelli installati sulla spiaggia per i quali si procederà nei prossimi giorni al sequestro. Abbiamo trovato pure una palafitta sulla spiaggia e una serie di copertoni che sono un’offerta al nostro mare e alla bellezza della nostra costa! Andiamo avanti”!