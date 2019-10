“L’ambulante abusivo per spregio, butta a terra la frutta, impedendoci di darla in beneficenza” [Video]

“L’ambulante abusivo per spregio, butta a terra la frutta, impedendoci di darla in beneficenza”. Lo ha evidenziato in un video postato questa mattina su Facebook, l’avvocato Cateno De Luca, sindaco di Messina.

De Luca, ha aggiunto: “sequestro in via Nino Bixio incrocio con la via C. Battisti, sequestrato anche il mezzo perché sprovvisto di Assicurazione”.

“La Squadra del Commissario Giovanni Giardina, procede con la lotta al commercio abusivo e tra una minaccia e l’altra tira dritto sulla strada della legalità. Chi vuol regolarizzare la propria posizione in presenza dei presupposti di legge è il benvenuto chi vuol continuare nell’illegalità ne pagherà le conseguenze”.