L’annuncio del primo cittadino di Messina, onorevole Cateno De Luca: “Abbiamo un nuovo assessore… Enzo Caruso”

L’annuncio del primo cittadino peloritano, onorevole Cateno De Luca: “abbiamo un nuovo assessore… Enzo Caruso”!

De Luca, ha voluto farlo sapere pubblicamente proprio nel giorno dedicato ad una manifestazione radicatasi in Città… la rievocazione dello -Spettacolare sbarco di Don Giovanni D’Austria-, tenutasi ieri pomeriggio, parlandone durante l’evento, ma anche sulla sua pagina Facebook.

Ed il sindaco ha ancora riferito: “chi ama Messina e lavora per fa risorgere Messina è un mio fratello! Il professor Enzo Caruso non faceva parte del mio schieramento politico, ma dopo averlo conosciuto ed apprezzato per la passione e l’amore che ha profuso per le innumerevoli iniziative culturali e di promozione del nostro territorio non potevo che premiarlo designandolo assessore. Tra qualche settimana si procederà alla formale designazione. Buon lavoro Enzo e facci sognare”!