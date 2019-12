L’annuncio del sindaco di Messina, l’onorevole Cateno De Luca, diffuso ieri sera a Malalingua 4.0 sul canale 113 del digitale terrestre di Tcf, durante l’intervista di Pippo Midili.

Ecco gli auguri di De Luca per un buon 2020, anche ai ragazzi che aspettano con ansia dove passare la serata del Capodanno: “noi siamo a piazza Duomo”.

Ed ancora: “io sarò a piazza Duomo il 31 sera, lo saremo anche l’1, anzi ne approfitto per invitarvi al nostro brindisi di inizio anno… pure l’1 a Capodanno alle ore 18.00 a piazza Municipio nell’androne di Palazzo Zanca. Dopodichè saremo la sera anche a Capodanno in piazza.

Io vi dico chiaramente che: “noi stiamo tenendo sotto controllo tante dinamiche. Non posso accettare che locali che abbiano una capienza a mala pena di 100/200 persone già abbiano fatto una prevendita di 500 di 600 biglietti. E non accetto neanche, che locali che non hanno alcuna Autorizzazione da parte della Questura e che quindi dichiarano meno di 100 posti abbiano già prevendite di… pure quì di numeri imponenti”.

Quindi io dico ai ragazzi: “regolatevi di conseguenza, io ho il diritto, dovere ed obbligo di tutelare la vostra posizione e di pensare alla vostra sicurezza. E quindi, è ovvio che dove noi avremo informazioni… e le abbiamo agiremo”.

E quindi, vi diciamo già in partenza: “valutate bene dove state per andare perchè non è escluso che la serata all’ultimo minuto possa saltare. Mi dispiace…, ma questo è il nostro lavoro. L’augurio per la Città è stabilità. O esce da questo Consiglio Comunale, o uscirà dalle Urne, ma in ogni caso ci vuole stabilità… quindi un nuovo Patto che si genera e che dia la possibilità di poter lavorare nel 2020 senza gli incidenti di percorso del 2019 e soprattutto con maggiore intensità… perchè ci sono le condizioni”.