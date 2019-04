L’appello della deputata forzista Matilde Siracusano alla ministra della Salute Giulia Grillo: «#NessunoTocchiNemo»

Lo comunica in una nota la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, che ringrazia tutti i parlamentari che hanno sposato l’iniziativa: «ieri sono intervenuta in Aula per chiedere ai parlamentari di sottoscrivere l’appello alla ministra Grillo a sostegno di NeMo Sud».

Scrive: «la risposta è stata immediata. Per tale ragione, ringrazio tutti i colleghi dei diversi schieramenti politici che hanno sottoscritto il documento. In cima i messinesi Ella Bucalo, Pietro Navarra e Nino Germanà. La politica si è unita per contrastare un attacco ignobile lanciato a danno di un’eccellenza sanitaria gestita da Fondazione Aurora Onlus, senza scopo di lucro, per volontà delle famiglie dei malati affetti da patologie neuro muscolari. Il NEMO Sud non è una clinica privata sostenuta dai “poteri forti”, come si interpreterebbe dalle parole di chi ha lanciato le accuse e che oggi si trova spiazzato da una netta presa di posizione dei parlamentari di tutti gli schieramenti politici».