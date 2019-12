L’assessore Dafne Musolino respinge al mittente, le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall’associazione Messina Incentro

Dafne Musolino, l’assessore della Giunta De Luca, rimanda al mittente le accuse rivoltegli ieri durante una conferenza stampa indetta dai responsabili dell’Associazione Messina Incentro e chiarisce: “è una presunzione pensare che noi sapessimo che gli eventi fossero a pagamento, di fatto nella proposta del 4 Novembre viene prospettata una manifestazione che doveva essere finanziata con un sistema di crowdfunding fra imprenditori cittadini, non viene mai prospettato che ci sarà un incasso, un biglietto o un ticket”.

Infine afferma e conclude la Musolino: “nessun cortocircuito istituzionale con Messina Incentro, forse un fraintendimento fra la Messina Incentro e la ditta che ha installato -Il Giardino delle Luci- che ci tengo a specificare noi non conoscevamo e non abbiamo mai avuto, finché non abbiamo chiesto i documenti, la presentazione di questa Albalux, per noi l’unico soggetto che organizza a piazza Cairoli è Messina Incentro”.