L’Assessore Regionale Acqua, Rifiuti ed Energia in visita oggi a Messina: “In ballo oltre 60 milioni di euro”

A renderlo noto oggi su Facebook, è il primo cittadino Cateno De Luca: “venerdì 28 febbraio 2020 l’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dott. Alberto Pierobon si recherà in visita nella città di Messina la fine di prendere visione dello stato di attuazione del Progetto della MISE del piede della ex discarica di Portella Arena, che rappresenta il più grande intervento di mitigazione del danno ambientale mai attuato prima nel Comune di Messina e valutare, insieme all’Assessore ai Rifiuti e Ambiente del Comune di Messina che lo accompagnerà nella visita unitamente ai Tecnici comunali, gli interventi ancora da porre in atto per la definitiva messa in sicurezza del sito e per la mitigazione dell’inquinamento delle matrici ambientali”.

“La visita dell’Assessore Pierobon proseguirà secondo l’itinerario che si allega in calce al presente comunicato e riguarderà sia altri siti di bonifica per i quali il Comune di Messina ha già avviato avanzato richieste di finanziamento, sia l’impianto di depurazione di Mili ed il sito per la prossima realizzazione dell’impianto del trattamento della frazione umida del rifiuto”.

“La parte centrale della visita sarà dedicata invece all’impianto di Pace, ove l’Assessore Pierobon potrà avere una dimostrazione pratica del funzionamento dell’impianto di selezione della frazione secca del rifiuto. La visita costituirà altresì l’occasione per consentire alla MessinaServizi Bene Comune di illustrare all’Assessore la strategia attuata per la gestione del ciclo dei rifiuti e che ha portato al raggiungimento nel mese di gennaio della quota del 34% della Raccolta differenziata, consentendo finalmente al Comune di Messina di uscire dalla black list dei Comuni siciliani inquinanti (dove capofila sono proprio le altre città metropolitane di Catania e Palermo) e attestarsi tra i Comuni che stanno concretamente attuando una efficiente politica di gestione del ciclo dei rifiuti. Il Presidente della MessinaServizi arch. Lombardo illustrerà all’Assessore Pierobon anche le attrezzature scelte dalla Società per avviare il servizio di RD e tutta la grande campagna informativa messa in atto per sensibilizzare l’opinione pubblica e realizzare quella -rivoluzione culturale- che è alla base di questo grande processo di innovazione nel campo della gestione del ciclo dei rifiuti”.

PROGRAMMA DELLA VISITA ISTITUZIONALE DEL 28 FEBBRAIO 2020: