L’augurio del consigliere comunale di Brolo, Gaetano Scaffidi Lallaro per le attività che decideranno di riaprire nei prossimi giorni

TUTTO IN OSSEQUIO ALLE NUOVE REGOLE DISPOSTE DAL GOVERNO PRESIEDUTO DAL PREMIER GIUSEPPE CONTE E VALIDE DAL 18 MAGGIO 2020

“A tutti coloro che nei prossimi giorni riapriranno le loro attività, faccio un immenso in bocca al lupo. So che non sarà facile e ci potranno essere momenti di sconforto. Ma sono realmente convinto che il peggio è passato”. Ha scritto cosi’ nelle scorse ore sul suo profilo Facebook il consigliere comunale di Brolo Gaetano Scaffidi Lallaro.

Scaffidi Lallaro ha aggiunto: “un augurio sentito e particolare voglio rivolgerlo, da cittadino e da consigliere comunale, alle attività che riapriranno a #Brolo. Vi auguro con tutto il cuore ogni bene”.

“Ai miei concittadini chiedo, ove possibile e ovviamente nel limite delle proprie possibilità, di aiutare le attività di Brolo. Anche con poco possiamo fare tanto. Forza e coraggio”.