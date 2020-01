“Lavori di Giunta in corso”. Così ha scritto sul suo profilo Facebook…, quando la mezzanotte odierna era passata da poco meno di trenta minuti, il sindaco peloritano Cateno De Luca.

De Luca ha sottolineato e concluso: “tra i vari provvedimenti la delibera di approvazione di 34 cantieri di lavoro grazie ad un nuovo finanziamento di circa 1,6 milioni di euro. Si parte a maggio per tre mesi e Messina è l’unica città, ad aver ottenuto il finanziamento per l’anno 2020 con l’assegnazione di circa il 90% delle risorse disponibili per tutta la Sicilia”.