Le affermazioni di Cateno De Luca (sindaco di Messina): “Quando i Palazzi della Politica non ascoltano, fanno minchiate”

Le affermazioni di Cateno De Luca (primo cittadino di Messina): “quando i Palazzi della Politica non ascoltano, fanno minchiate”!

“Gaetano Armao ha fatto sottoscrivere una intesa al Presidente Musumeci con il Governo centrale farlocca e non utile ad evitare il dissesto finanziario delle ex Province siciliane. Tale intesa non solo non risolve la situazione di dissesto ma continua a paralizzare gli ingenti investimenti di tutte le ex Province”.

“Oggi dopo un serrato confronto tra il sindaco della città metropolitana Cateno De Luca e l’assessore al bilancio Gaetano Armao è emerso che tale intesa ha trascurato l’aspetto più importante per le comunità ed i territorio: l’impossibilità di avviare le procedure di gara per le infrastrutture strategiche da realizzare per strade ponti e scuole ed altre opere ancora”.

“Ammettere di aver commesso una minchiata non è facile ed oggi la presunzione e la mistificazione dell’assessore Armao ci ha inorriditi sotto il profilo istituzionale. O si modifica immediatamente l’accordo oppure sarà guerra nel Parlamento Siciliano”.

“Eppure il Presidente Musumeci, durante la riunione, aveva invitato Armao a fissare un appuntamento con il vice ministro Castelli unitamente al sindaco De Luca per far integrare le previsioni di tale accordo avendo ben compreso la gravità della vicenda che si è determinata”.

“Abbiamo chiesto al Presidente Micchiche’ di intervenire immediatamente trattando immediatamente l’ordine del giorno già sottoscritto da ben venti deputati con la mozione di sfiducia che domani sarà depositata contro Armao e le sue farlocche ricette finanziarie”.

“Ringrazio gli oltre cento sindaci che oggi sono stati con noi in Piazza Indipendenza per manifestare il nostro sdegno per la situazione disastrosa delle ex Province siciliane. Se Micciche’ c’è batta un colpo”!