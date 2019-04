Le affermazioni odierne, del sindaco di Messina, Cateno De Luca: “Oltre 300 ispettori ambientali per multare gli zozzoni…, brava Dafne”

Lo scrive, il sindaco di Messina Cateno De Luca, sul suo profilo Facebook. “oltre 300 ispettori ambientali per multare gli zozzoni… brava Dafne! Sarà guerra e la vinceremo”!

E poi: “venerdì 5 aprile la Giunta comunale ha approvato il Regolamento per l’istituzione dell’albo degli Ispettori Comunali Ambientali (IAC) di Messina, ai quali verranno affidati i compiti di vigilanza e prevenzione degli illeciti ambientali, in collaborazione con la Polizia Metropolitana. Gli Ispettori dovranno essere in possesso di idonea certificazione, che verrà conseguita a seguito di un corso che la Polizia Metropolitana si occuperà di organizzare, e verranno reclutati anche attraverso le Organizzazioni di Volontariato”.

“Abbiamo previsto le risorse finanziarie per formare e mettere in campo 300 Ispettori Ambientali comunali, che verranno dotati di tesserino di riconoscimento e presidieranno il territorio comunale anche al fine di divulgare le informazioni necessarie al rispetto delle disposizioni sulla Raccolta Differenziata. Il Regolamento adesso verrà trasmesso agli uffici di Presidenza per sottoporlo al vaglio della Commissione ambientale ed alla votazione del Consiglio Comunale”.

De Luca, conclude così: “noi raccomanderemo l’urgenza della trattazione perché i continui episodi di abbandono di suppellettili e ingombranti sul territorio comunale, la sistematica violazione delle disposizioni in tema di rifiuti da parte di alcuni irriducibili cittadini e la costante violazione delle norme sulla Raccolta differenziata da parte di alcune note attività commerciali confermano quanto sia necessario disporre di un esercito di sentinelle del territorio, che prevengano gli abusi e consentano una rapida individuazione dei trasgressori”.