Le anticipazioni di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano

IN ONDA QUESTA SERA SU RETE 4, DALLE ORE 21.25

Il nuovo speciale di Fuori dal Coro, il programma in prima serata condotto da Mario Giordano è stato visto nella puntata dell’11 luglio da 1.254.000 spettatori con l’8.6% di share. Degli ottimi risultati quindi che permetteranno al contenitore politico di tornare da mercoledì 11 settembre per sette appuntamenti in prima serata. Ecco le anticipazioni della prossima puntata di giovedì 18 luglio.

Fuori dal coro: ospiti e anticipazioni

Mario Giordano intende riaccendere i riflettori sull’immigrazione e in particolare sul caso Sea Watch 3 e della sua Capitana Carola Rackete. Grazie a una serie di inchieste e documenti si cercherà di dare risposta alle domande delle italiani: vera accoglienza o un business? E ancora, gli immigrati che arrivano nel nostro Paese hanno come ultimo scopo quello di delinquere? Il conduttore, dati alla mano, cercherà di fare vedere la questione dell’immigrazione sotto un’altra luce: dalle recenti aggressioni agli agenti di polizia da parte di migranti irregolari, ai furti da parte dei rom, lasciati impuniti.

In studio ci sarà Alessandro Di Battista (in diretta ore 22.10 circa) e, a seguire la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (in diretta ore 23.20 circa).

Un altro tema caldo è sicuramente la spazzatura: non è soltanto Roma infatti a dover far fronte all’emergenza rifiuti, ma anche la Lombardia, che – nonostante sia definitiva la regione più avanzata di tutte – ha avuto diversi episodi di smaltimenti illegali e incendi.

Infine, ci sarà l’inchiesta sui mezzi pubblici italiani. Le telecamere cercheranno di fare luce sui malfunzionamento: da Torino, dove sono bruciati 3 bus in meno di un mese, a Manfredonia, con le immagini dell’Autobus Flambé e ancora, in Umbria, dove i collegamenti ferroviari sono stati chiusi e alcuni treni in stato di abbandono.