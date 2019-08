Le considerazioni del professore Alessandro Meluzzi, sulla Commissione di inchiesta creata nella Regione Emilia Romagna [Video]

PER FAR LUCE SUI FATTI DI BIBBIANO

Nel video che segue, sono contenute le considerazioni del professore Alessandro Meluzzi, sull’Organismo di indagine creato nell’Istituzione regionale emiliano-romagnola, per far luce sui fatti degli affidi di minori avvenuti in modo illegale.

Ecco cosa dice Meluzzi: “Giorgia Meloni ha giustamente stigmatizzato e denunciato lo scandalo della Regione Emilia Romagna, che ha nominato una Commissione di inchiesta sugli orrori di Bibbiano, presieduta dal PD, da Sinistra Italiana e da un ragazzotto del MoVimento Cinque Stelle”.

Bene: “se questa è la volontà di ricerca da parte dell’Ente da cui dipende la Sanità, l’assistenza della Regione Emilia Romagna io credo che questo sia uno scandalo nello scandalo. Uno scandalo che si aggiunge ancora di più al furto dei bambini e ai traffici delle cooperative e a tutte le vicende che hanno scatenato la sacrosanta reazioni degli italiani. In questo modo il PD si condanna. Ma condanna sè stesso, non soltanto all’inevitabile sconfitta elettorale anche nella Regione Emilia Romagna, ma anche di fronte al Tribunale della Storia, anche quello dell’etica e anche quello della dignità. Che vergogna cari amici del PD, il tentativo di fare una Commissione non per denunciare, per rivelare ma insabbiare. Che vergogna”.