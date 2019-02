Le dichiarazioni dell’onorevole del PD, Franco De Domenico: “Mentre la maggioranza litiga e la finanziaria si arena in aula per le divisioni, fuori dall’ARS i lavoratori protestano”

Ad affermarlo, e’ Franco De Domenico, onorevole del Partito Democratico: “mentre la maggioranza litiga e la finanziaria si arena in aula per le divisioni, fuori dall’ARS i lavoratori protestano per i tagli indiscriminati sui settori più deboli. Noi li abbiamo ascoltati e, con il nostro lavoro in aula, saremo al loro fianco”.

“Non permetteremo che l’arroganza del governo nel non voler procedere con l’esercizio provvisorio, richiedendo al governo nazionale di spalmare il taglio di 250 milioni, uccida la Sicilia”.

“In particolare è ai grillini che Musumeci dovrebbe parlare: hanno mietuto consensi alle politiche in Sicilia, devono essere messi di fronte alle loro responsabilità”.