Le foto parlano da sole…, prestissimo, pochi mesi e tutto sarà realtà: “i treni arriveranno all’Aeroporto di #Catania”. Lo ha evidenziato in un post odierno su Facebook, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Marco Falcone.

Falcone ha aggiunto: “la nuova stazione ferroviaria di #Fontanarossa, voluta dal #GovernoMusumeci, è quasi pronta. Condividiamo cari amici. Facciamo sapere a tutti che anche da noi, senza auto, si potrà andare a prendere l’aereo. Anche per la #Sicilia orientale, dunque, quella normalità che esiste già in #Italia, in #Europa e oltre”.

“Oggi sopralluogo con #Rfi, #Sac ed #Enac. Vi mostriamo il cantiere che procede spedito”.

“#GovernoMusumecialavoro Regione Siciliana”.