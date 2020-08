“Le immagini relative all’alluvione di ieri, nella mia provincia, fanno male al cuore”. E’ questo il pensiero odierno, della deputata messinese a Montecitorio, del Gruppo dei 5 Stelle, Antonella Papiro.

Prosegue la Papiro: “Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, messe in ginocchio dalla violenta pioggia, mettono a nudo tutta la loro fragilità, frutto anche di una situazione pregressa relativa a decenni di poca attenzione e inadeguata programmazione finalizzata alla tutela del nostro territorio”.

“E vorrei che tutto questo ci aiutasse a capire e servisse da insegnamento una volta per tutte. La nostra terra merita più amore e rispetto. E adesso non rimane che accantonare ogni divergenza politica e lavorare tutti insieme per restituire ai nostri territori tutta la salvaguardia necessaria, affinché episodi di questo tipo non accadano più”.

“Tutta la mia vicinanza ai cittadini colpiti da questa catastrofe”.