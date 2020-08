HA SCRITTO IN TAL MODO, OGGI IN UNA NOTA LA CONSIGLIERA COMUNALE CRISTINA CANNISTRA' DEI 5 STELLE DI MESSINA

đź”´”Le nostre spiagge sono COVID FREE”. Ha scritto cosi’ oggi in una nota, la consigliera comunale Cristina Cannistra’ dei 5 Stelle di Messina.

La Cannistra’ ha aggiunto: “attraverso un inutile sanificazione della sabbia dannosa per l’ecosistema e per l’ambiente! Il disinfettante viene spruzzato direttamente sulla sabbia, nonostante secondo medici e virologi i granelli di sabbia e l’acqua marina non riescano a mantenere in vita il virus e trasmetterlo quindi all’uomo. La sanificazione, oltre che inutile, può essere dannosa, soprattutto all’ecosistema e all’ambiente”.

“Messinaservizi sta sanificando le nostre spiagge dalle 6:00 alle 10:00 impiegando 20 squadre di operatori, utilizzando un finanziamento concesso dall’assessorato territorio ed ambiente e sanitĂ ”.

“Sarebbe stato piĂą utile utilizzare sia i fondi che il personale impiegato per fare altro, ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta delle attivitĂ da attuare, vista la pessima condizione igienico sanitaria in cui versa la nostra cittĂ . Si spettacolarizza il nulla e si trascura l’ordinario e l’essenziale, questo è ciò che viviamo da due anni a questa parte Questo Sindaco non mi rappresenta”!