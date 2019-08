“Le polemiche non servono a nulla, ma mistificare la realtà facendo credere altro non mi possono lasciare indifferente“, è la sottolineatura della consigliera comunale del M5S di Messina Serena Giannetto.

Scrive, la Giannetto: “con l’assessore Previti (metto successivamente il link per chi volesse leggere) è nato un botta e riposta su Facebook. A questo punto devo riavvolgere il nastro e fare chiarezza. Il 04 giugno, dopo aver incontrato dei pescatori che mi hanno mosso delle richieste, come portavoce dei cittadini le ho fatte presenti alla amministrazione (riguardanti anche degli interventi per agevolare la caccia del pescespada). Come si evince dalla prima foto cara assessore Carlotta Previti (dove sostiene che critico il progetto) nel punto 1-2 accolgo con entusiasmo questo progetto presentato a Maggio e manifesto la volontà di dare il mio contributo (ma questo non viene compreso)”.

“Nel punto 3 chiedo sia un tavolo tecnico (non sapendo che già si era parlato con una associazione di categoria, ma le interrogazioni servono a questo) con chi il mare lo vive e (cosa INDIPENDENTE DAL PROGETTO) degli interventi immediati (si confronti con la Musolino su cosa avevo chiesto, perché a me piace il dialogo e le soluzioni più che le polemiche). Nella foto 2 c’è la risposta della amministrazione. La risposta dove vedo offesa la mia intelligenza. Chi ha parlato di torrente da pulire o di interventi per migliorare l’attività dei pescatori con i soldi del progetto? Io no di sicura. Dunque “costretta” a una seconda interrogazione…”.

“Nella foto 3 seconda interrogazione richiedendo, oltre delle delucidazioni sul progetto, anche degli interventi immediati. Però la caccia del pescespada volge al termine e non si è dato la giusta attenzione chi di mare ci vive. Però l’importante è fare foto più che risolvere i problemi! Questi sono i fatti. Riepilogando Assessore non ce l’avevo con lei ed il progetto ma con delle strumentalizzazioni che non condivido! Spero di essere stata chiara e avere rettificato in maniera congrua alla sua richiesta. #messinaprimaditutto”.